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  • 4 февраль 2020 9:37
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Uzbekistan Airways летит в Пекин и Ухань за соотечественниками

По решению правительственной комиссии, созданной по распоряжению Президента Республики Узбекистан, авиакомпания Uzbekistan Airways в период с 4 по 5 февраля текущего года выполнит чартерные рейсы по следующим маршрутам:

 

Uzbekistan Airways летит в Пекин и Ухань за соотечественниками

 

- Пекин-Ташкент (два рейса) - стоимость авиабилета ниже среднего тарифа;

- Ухань-Ташкент (один рейс) - без оплаты за пролёт.

 

По вопросам приобретения билетов на данные рейсы необходимо обратиться в Посольство Республики Узбекистан в г. Пекин и представительство авиакомпании Uzbekistan Airways по следующим номерам:

 

Консульский отдел Посольства:

Азиз Хилватов +86 138 1120 4471
Бобур Яхяев +86 135 1102 4242

Представители Посольства:

Нуриддин Убайдуллаев +86 139 10 85 7245
Нодир Нурматов +86 158 1047 7270
Шухрат Умиров +86 139 1175 4476
Рустам Назаров +86 138 0122 1452
Акмалхон Олимхонов +86 185 0017 0040
Мансур Ибрагимов +86 135 5220 7848
Сардор Сирожов +86 186 1812 9040
Аваз Камалов +86 178 1070 2707

Представительство авиакомпании Uzbekistan Airways:

Тробов Мурод +86 184 0196 9633
Алексей +86 186 0195 8683

 

Данные рейсы осуществляются в связи с обострением коронавирусной инфекцией на территории Китая, сообщает АО "Uzbekistan Airways" в своем Телеграм-канале.

 

На каждом самолете находятся медицинские работники и специалисты в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами. Совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан на рейсах введены повышенные меры безопасности. 

 

Пассажиры данных рейсов по прилёту будут отправлены в пункт временного размещения. В связи с этим, просим не встречать пассажиров в аэропорту города Ташкента. О времени прилёта будет сообщено дополнительно.

 

По вопросам пребывания пассажиров в пункте временного размещения обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан по телефону: +998 (71) 276-49-66/

 


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