У троих узбекистанцев, госпитализированных с подозрением на коронавирус в РФ, нет симптомов этой болезни – МИД

МИД Узбекистана прокомментировал информацию о троих гражданах Узбекистана, которые были госпитализированы с подозрением на коронавирус в РФ, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"3 февраля 2020 года Генеральное консульство нашей страны в Екатеринбурге (Россия) подтвердило сообщение СМИ о госпитализации 3 граждан Узбекистана с подозрением на коронавирус в Нижневартовске. Вместе с ними госпитализированы все пассажиры авиарейса Новосибирск-Тюмень после обнаружения коронавируса у гражданки КНР, которая летела тем же рейсом", – отметили в пресс-службе министерства.

Генконсульство установило контакт с медицинским учреждением, куда госпитализированы соотечественники.

По данным медиков, узбекские граждане сейчас находятся в удовлетворительном состоянии и нет симптомов, подтверждающих наличие у них коронавируса. Их анализы направлены в медицинские учреждения Тюмени и Новосибирска, где после тщательного изучения будут даны медицинские заключения.

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Уральского федерального округа России (Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ), могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство нашей страны в Екатеринбурге по телефонам: +7 343 276 31 66, +7 343 272 31 33.





Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил закрыть границу со странами Средней Азии и не пускать в Россию мигрантов из-за коронавируса.