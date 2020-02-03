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  • 3 февраль 2020 11:26
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"Узавтосаноат" не получила полный контроль в Uz Truck & Bus Motors

"Узавтосаноат" не получила полный контроль в Uz Truck & Bus MotorsВ Узбекистане создается новое автопредприятие Uz Truck & Bus Motors. Это стало возможным после того, как китайская Sinotruck инвестировала в компанию около 12 миллионов долларов.

 

Новая компания будет создана на базе существующей JV MAN Auto-Uzbekistan, где "Узавтосаноату" принадлежал контрольный пакет в 51% акций, в то время как MAN Truck & Bus SE — 49%. Это позволяло узбекистанской госкомпании самостоятельно принимать основные решения. Еще недавно почти все компании, созданные при участии государства, находились под его полным контролем.

 

Однако в новой компании Uz Truck & Bus Motors все иначе: "Узавтосаноат" получила 34,22% акций, а немецкая и китайская компании — по 32,89%, следует из постановления Кабмина республики.

 

Получается, что, хотя госкомпания имеет наибольший пакет акций среди всех, она потеряла полный контроль над деятельностью нового предприятия и больше не сможет блокировать какие-либо решения.

 

Что касается китайских инвестиций, то они будут направлены на увеличение производственных мощностей с трех до шести единиц коммерческой техники в год, освоение производства новых моделей и локализацию комплектующих деталей.

 

Кроме того, данный проект, как ожидается, позволит создать более 100 дополнительных рабочих мест, увеличить экспортный потенциал предприятия и поэтапно повысить уровень локализации производимой коммерческой техники до 50%.

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