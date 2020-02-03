Чартерные рейсы из Пекина запланированы на 4 и 5 февраля

Узбекистан совместно с китайской стороной ведет проработку вопроса организации чартерных рейсов для эвакуации граждан, находящихся на территории Китая (в том числе в городе Ухане) в служебных и образовательных целях. С февраля авиасообщение между Узбекистаном и Китаем приостановлено.

Как сообщило Министерство иностранных дел, первые чартерные рейсы из Пекина в Ташкент запланированы на 4 и 5 февраля из терминала 2 пекинского аэропорта. Граждан Узбекистана просят прибыть в Пекин 3 февраля. О датах других рейсов будет сообщено дополнительно.

По данным посольства Узбекистана в Пекине, на 1 февраля в Ухане находился 81 соотечественник. С ними установлены телефонные контакты, а также поддерживается связь через социальную сеть WeChat (группы «Wuhan 2020 Uzbekistan», «Embassy of Uzbekistan» и «Uzbekistan students №1»).

Посольство также сообщило о функционировании оперативного Штаба по оказанию всестороннего содействия соотечественникам, находящимся на территории Китая и оказавшимся в трудной ситуации, а также мониторингу ситуации с новой формой коронавируса (2019-nCoV).

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