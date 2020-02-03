Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Узбекистан

Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Узбекистан.

В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова гостя встретил Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, передает UzReport.

Основные мероприятия визита запланированы на 3 февраля.

В Министерстве иностранных дел предусмотрено проведение двусторонних переговоров. Стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-американского саммита на высшем уровне в мае 2018 года в Вашингтоне, обменяются мнениями по актуальным вопросам международного значения.

Госсекретарь США также примет участие в министерской встрече в формате «Центральная Азия и США» («C5+1)» в Ташкенте.