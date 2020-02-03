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  • 3 февраль 2020 11:09
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Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Узбекистан

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Узбекистан

Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Узбекистан.

 

В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова гостя встретил Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, передает UzReport.

 

Основные мероприятия визита запланированы на 3 февраля.

 

В Министерстве иностранных дел предусмотрено проведение двусторонних переговоров. Стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-американского саммита на высшем уровне в мае 2018 года в Вашингтоне, обменяются мнениями по актуальным вопросам международного значения.

 

Госсекретарь США также примет участие в министерской встрече в формате «Центральная Азия и США» («C5+1)» в Ташкенте.


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