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  • 1 февраль 2020 15:58
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Трагическое ДТП в Сырдарьинской области, 5 человек погибло.

1 февраля 2020 года примерно в 08:30 часов водитель автомобиля марки "Cobalt”, 19-летний Ш.Б., управляя автомобилем по трассе "Гулистон-Зарбдор” и потеряв управление выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем марки «Damas», находившемся под управлением 21-летнего С.М.

 

Трагическое ДТП в Сырдарьинской области, 5 человек погибло.

Трагическое ДТП в Сырдарьинской области, 5 человек погибло.

 Трагическое ДТП в Сырдарьинской области, 5 человек погибло.

 

 

В результате ДТП водитель автомобиля «Damas» С.М., его пассажиры, 55-летний Ш.А., 27-летний Д.Э. и 28-летний М.С. от полученных травм скончались на месте, еще три пассажира госпитализированы в медицинское учреждение, один из которых, 24-летний С.А., несмотря на усилия врачей, также скончался.


 

По данному факту Следственным управлением при УВД Сырдарьинской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы), ведется предварительное следствие.


 

Следственный департамент приносит соболезнования близким погибших.

 

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.


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