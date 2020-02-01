«Еще многих ректоров уволим» — Шавкат Мирзиёев

Ряд ректоров высших учебных заведений Узбекистана может покинуть свои должности. Об этом 31 января на встрече с учеными, представителями производственной сферы и руководителями научно-исследовательских учреждений сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил плачевную ситуацию в Ташкентском государственном экономическом университете (ТГЭУ), где больше половины сотрудников не прошли аттестацию. В конце прошлого года был уволен предыдущий ректор университета Баходир Ходиев.

«Не хватило времени, чтобы дать слово руководителям высших учебных заведений. Я очень недоволен вами. Я вчера говорил о Нархозе (ТГЭУ — ред.), что 60−65% сотрудников не прошли аттестацию, то есть получили оценку „2". На протяжении 20 лет люди без совести, знаний, образования обучали детей. Что станет с этими детьми? Куда они пойдут? Где будут работать? Смогут ли они работать в крупных банках? Нет», — сказал руководитель страны.

Президент считает, что низкий уровень квалификации специалистов в банковской сфере связан с отсутствием научного потенциала в Ташкентском финансовом институте и Ташкентском государственном экономическом университете.

Шавкат Мирзиёев отметил, что заключение в тюрьму ректоров и других сотрудников вузов не поможет окончательно разрушить коррупционную систему.

«Нужно изменить среду, студенты не должны воспринимать ее (коррупцию — ред.). Педагоги должны стесняться того, что не могут преподавать молодым конкурентоспособным студентам. Каждый руководитель вуза должны сделать выводы», — сказал он.

«Мы готовимся к встрече с ними. В ближайшие дни мы еще многих ректоров освободим от должностей. Согласно информации, которая у меня на столе, эти ректоры не достойны быть даже сторожами вузов из-за [несоответствия] уровню знаний, образования, патриотичности, поставленными задачам», — добавил он.

В ноябре советник президента Шерзод Кудбиев на заседании с участием ректоров по вопросам борьбы с коррупцией заявил, что руководители, которые злоупотребляют полномочиями, понесут заслуженное наказание. Он отмечал, что если ситуация не изменится, то увольнение ректоров продолжится.

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