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  • 1 февраль 2020 10:19
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Несколько руководителей Министерства транспорта разжалованы в и.о.

Несколько руководителей Министерства транспорта разжалованы в и.о. Несколько руководителей Министерства транспорта и других организаций разжалованы в и.о. из-за недостатков в работе. Председатель правления "Узбекистан темир йўллари" и исполняющий обязанности управляющего Uzbekistan Airways также вызвали недовольство правительства, сообщает Podrobno.uz.

 

К чиновникам приняты меры "по причине недостаточной организованности работы в транспортной сфере и в целях повышения персональной ответственности руководителей", сообщили в Министерстве юстиции. Постановление правительства "О рассмотрении персональной ответственности некоторых руководителей" было подписано 29 января.

 

Приставку "и. о." перед своей должностью получили:

·Илхам Махкамов, первый заместитель министра транспорта;

·Даврон Дехканов, заместитель министра транспорта;

·Абдурахман Абдувалиев, заместитель министра транспорта – председатель Комитета по автомобильным дорогам;

·Толиб Улжаев, директор Агентства гражданской авиации;

·Дониёр Ахмедов, начальник Инспекции по надзору за безопасностью железнодорожных перевозок;

·Фахриддин Салихов, начальник Инспекции по контролю за качеством дорожно-строительных работ.

 

Кроме того, стало известно, что будут проведены внеочередные собрания акционеров "Узбекистан темир йўллари" и Uzbekistan Airways.

 

На собраниях будет поднят вопрос освобождения Хусниддина Хасилова от должности председателя правления "Узбекистан темир йўллари" и назначения его исполняющим обязанности председателя правления, а также соответствия Бахтиёра Хакимова занимаемой должности исполняющего обязанности управляющего Uzbekistan Airways.


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