Расходы чиновников будут проверять на соответствие доходам

В Узбекистане будет введен контроль за соответствием расходов и доходов государственных служащих. Об этом 31 января на встрече с учеными, представителями производственной сферы и руководителями научно-исследовательских учреждений заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Как сообщает gazeta.uz, на собрании глава государства напомнил о планах по созданию антикоррупционного органа, подотчетного президенту и парламенту. По словам президента, новый орган будет проверять государственных служащих на факты коррупции.

«Этот орган создается не для того, чтобы потом кричать: „Ура-ура", а для практической оценки факторов коррупции по тому, как себя ведут министры и другие, в каком доме живут, как обоснуют строительство дома, покупку машины, где учатся дети. Теперь каждый руководитель будет отвечать на вопросы», — сказал он.

Президент подчеркнул, что будет создана такая среда, при которой госслужащие, в том числе и высокопоставленные лица, будут отчитываться за несоответствие доходов расходам и отвечать перед законом.

Шавкат Мирзиёев указал, что три дня назад был заключен под стражу начальник одного из таможенных постов, в доме которого обнаружено 400 тысяч долларов.

«Начальник маленького поста. 400 тысяч долларов. Это за один день. Мы так стараемся, чтобы мировое сообщество признало нас… Но что будет, если начальник одного поста получает 400 тысяч долларов?» — спросил он.

В октябре прошлого года был представлен проект постановления президента, которым предлагалось с 1 января 2020 года начать поэтапное внедрение системы декларирования имущества, доходов и расходов госслужащих. Документ пока принят не был.