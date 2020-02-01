Расходы чиновников будут проверять на соответствие доходам

В Узбекистане будет введен контроль за соответствием расходов и доходов государственных служащих. Об этом 31 января на встрече с учеными, представителями производственной сферы и руководителями научно-исследовательских учреждений заявил президент Шавкат Мирзиёев.
Как сообщает gazeta.uz, на собрании глава государства напомнил о планах по созданию антикоррупционного органа, подотчетного президенту и парламенту. По словам президента, новый орган будет проверять государственных служащих на факты коррупции.
Президент подчеркнул, что будет создана такая среда, при которой госслужащие, в том числе и высокопоставленные лица, будут отчитываться за несоответствие доходов расходам и отвечать перед законом.
Шавкат Мирзиёев указал, что три дня назад был заключен под стражу начальник одного из таможенных постов, в доме которого обнаружено 400 тысяч долларов.
В октябре прошлого года был представлен проект постановления президента, которым предлагалось с 1 января 2020 года начать поэтапное внедрение системы декларирования имущества, доходов и расходов госслужащих. Документ пока принят не был.