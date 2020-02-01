» » » Расходы чиновников будут проверять на соответствие доходам
﻿
  • 1 февраль 2020 10:16
  • 92

Расходы чиновников будут проверять на соответствие доходам

Расходы чиновников будут проверять на соответствие доходамВ Узбекистане будет введен контроль за соответствием расходов и доходов государственных служащих. Об этом 31 января на встрече с учеными, представителями производственной сферы и руководителями научно-исследовательских учреждений заявил президент Шавкат Мирзиёев.

 

Как сообщает gazeta.uz, на собрании глава государства напомнил о планах по созданию антикоррупционного органа, подотчетного президенту и парламенту. По словам президента, новый орган будет проверять государственных служащих на факты коррупции.

 

«Этот орган создается не для того, чтобы потом кричать: „Ура-ура", а для практической оценки факторов коррупции по тому, как себя ведут министры и другие, в каком доме живут, как обоснуют строительство дома, покупку машины, где учатся дети. Теперь каждый руководитель будет отвечать на вопросы», — сказал он.

 

Президент подчеркнул, что будет создана такая среда, при которой госслужащие, в том числе и высокопоставленные лица, будут отчитываться за несоответствие доходов расходам и отвечать перед законом.

 

Шавкат Мирзиёев указал, что три дня назад был заключен под стражу начальник одного из таможенных постов, в доме которого обнаружено 400 тысяч долларов.

 

«Начальник маленького поста. 400 тысяч долларов. Это за один день. Мы так стараемся, чтобы мировое сообщество признало нас… Но что будет, если начальник одного поста получает 400 тысяч долларов?» — спросил он.

 

В октябре прошлого года был представлен проект постановления президента, которым предлагалось с 1 января 2020 года начать поэтапное внедрение системы декларирования имущества, доходов и расходов госслужащих. Документ пока принят не был.


Похожие статьи:
﻿
За пять лет ВВП планируется увеличить до $100 млрд

За пять лет ВВП планируется увеличить до $100 млрд

Новости Узбекистана
﻿
Декларирование доходов госслужащих планируется ввести с 2020 года

Декларирование доходов госслужащих планируется ввести с 2020 года

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане госслужащие будут отчитываться о доходах и расходах

В Узбекистане госслужащие будут отчитываться о доходах и расходах

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Милиционеры и прокуроры будут отчитываться по своим доходам и имуществу

Милиционеры и прокуроры будут отчитываться по своим доходам и имуществу

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Президент отметил факты коррупции при применении амнистии

Президент отметил факты коррупции при применении амнистии

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика