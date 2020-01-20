Мирзиёев — депутатам нижней палаты: вы избраны в исторически важное время

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил новоизбранных депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, отметив, что они удостоены высокой чести: граждане оказали им большое доверие. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан

"Состоявшиеся выборы в парламент и местные кенгаши стали важным политическим экзаменом для Узбекистана, и наш народ достойно проявил себя в этом процессе", — сказал Шавкат Мирзиёев, выступая на первом после выборов заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.

"За последние три года мы предоставили широкие полномочия нашему парламенту. Многие крупные государства только идут на такие шаги. Правильно ли мы пользуемся данными привилегиями? Этот вопрос нас мучает, — заявил президент. — Вы избраны депутатами в исторически важное время. Вам дана возможность для принятия правильных, исторически важных законов. Законов, направленных на улучшение условий жизни граждан".