Вузы смогут сами решать, сколько принимать студентов. Главное о новом порядке самофинансирования вузов

В Узбекистане с 1 января 2020 года 10 вузов переходят в порядке эксперимента на систему самофинансирования, сообщает Podrobno.uz.

Какие возможности и преимущества предоставит новая система, рассказали в Ташкентском государственном институте востоковедения.

Какова цель внедрения новой системы?

Основной целью является либерализация системы финансового управления вузов, создание большего количества возможностей для привлечения внебюджетных средств, а также повышение качества и эффективности реформ высшего образования путем создания современных условий для преподавателей и студентов.

Вузы, переходящие с января 2020 года в порядке эксперимента на систему самофинансирования:

– Самаркандский государственный институт иностранных языков

– Самаркандский институт экономики и сервиса;

– Ташкентский государственный юридический университет

– Ташкентский государственный экономический университет

– Ташкентский финансовый институт

– Ташкентский государственный институт востоковедения

– Ташкентский фармацевтический институт

– Государственный университет мировых языков

– Ургенчский государственный университет

– Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта

Каковы преимущества системы?

Вузам, переходящим на самофинансирование, предоставляется право открывать новые направления бакалавриата и специальности магистратуры с учетом спроса и предложений на рынке образовательных услуг и научно-педагогического потенциала, и возможностей материально-технической базы, а также устанавливать параметры приема студентов на обучение на платно-контрактной основе и определять стоимость обучения на платно-контрактной основе.

Государственный грант отменят?

В вузах, переходящих на систему независимого самофинансирования, продолжится подготовка кадров на основе государственного гранта и дифференцированного платного контракта. Это позволит не только сохранить квоты приема, но и увеличить их.

Расходы определяются самими вузами

В настоящее время, в большинстве случаев вузы вынуждены расходовать свои денежные средства в заранее установленном порядке, то есть затраты осуществляют в соответствии с выделенными денежными средствами: 46,8% – на месячную заработную плату, 33,1% – на стипендии, 11,5% – отчисления для бюджета и 8,6% – на другие расходы. А вузы, переходящие на новую систему финансирования, самостоятельно определяют расходы на вышеперечисленные цели, то есть делают отчисления в зависимости от цели.

В данном случае, вуз имеет право самостоятельно устанавливать размеры надбавок и других видов материального поощрения работников для привлечения высококвалифицированных специалистов, повышения качества оказываемых образовательных услуг, и материально поощрять и поддерживать одаренных студентов, а также студентов из слоев населения, нуждающихся в социальной защите.

Кроме того, вузу предоставляется право самостоятельно расходовать средства на содержание, выполнение задач и обязательств, внедрение инновационных форм и методов обучения, переподготовку и повышение квалификации работников, укрепление материально-технической базы, закупку программного обеспечения, современных информационно-коммуникационных средств, учебных и научных лабораторий, расходного лабораторного материала, издание книг, журналов и учебной литературы.

Стоимость контрактного обучения возрастет?

Министерство высшего и среднего специального образования в сотрудничестве с соответствующими организациями осуществляет строгий контроль учебного процесса в вышеупомянутых 10 вузах, чтобы избежать резкого увеличения стоимости платного контракта, и самое важное - предотвратить коррупцию в сфере.