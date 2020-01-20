Министерство энергетики намерено сотрудничать с российской группой компаний "Ренова"

Министерство энергетики обсуждает вопросы сотрудничества с российской группой компаний "Ренова". В планах – строительство солнечных электростанций и глубокая переработка природного газа, сообщает Podrobno.uz.

Переговоры с российской делегацией провел министр энергетики Алишер Султанов. Помимо председателя совета директоров группы компаний "Ренова", председателя совета директоров фонда "Сколково" Виктора Вексельберга, в них участвовали руководители группы компаний "Хевел", компаний "КомплексПром", "РОТЕК", "Группа Оргсинтез", "Химпром", "Цифра".

Были обсуждены возможные направления сотрудничества. В частности, предложено создать на основе платформы " Цифровое месторождение" национальный нефтегазовый центр повышения эффективности разработки углеводородов. Среди других перспективных предложений – развитие альтернативной энергетики и поставки генерирующего оборудования.

Группа компаний "Ренова" за время своей работы участвовала во всех этапах трансформации электроэнергетической отрасли России и формирования рынка. Сегодня она признана крупнейшим частным производителем электроэнергии в России. "Ренове" принадлежат 14 гигаватт установленных мощностей, расположенные в 20-ти регионах РФ.

Благодаря наличию большого опыта "Ренова" заинтересована в участии в проектах в Узбекистане. Российскую сторону интересуют тендеры на строительство солнечных электростанций и создание в Узбекистане производства солнечных панелей, которые в дальнейшем будут использоваться для нужд республики.

Министерство энергетики предложило сотрудничать также в сферах глубокой переработки природного газа и диверсификации производства с выпуском продукции с более высокой добавленной стоимостью - например, в организации производств полимерных и синтетических волокон, применяемых в текстильной отрасли.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, будет создана совместная рабочая группа, которая осмотрит предприятия "Реновы для изучения опыта российских компаний.