Uzbekistan Airways объявила о снижении цен на рейсы в Нью-Йорк и обратно

Uzbekistan Airways опубликовала сообщение для пассажиров, планирующих перелет в Нью-Йорк. Об этом пишет spot.uz.

В нем говорится, что на рейсах, выполняемых с 20 января по 30 апреля, тарифы на авиабилеты экономического класса обслуживания из Ташкента и Самарканда в Нью-Йорк и обратно будут снижены.

Помимо этого, в этот же период увеличат количество начисляемых премиальных баллов за полёты на этом направлении.

Согласно данным авиакомпании, в этот период билеты из Ташкента в Нью-Йорк и обратно можно купить сейчас по цене от 4,7 млн сумов до 7,1 млн сумов в одну сторону (до этого было от 4,9 млн) в зависимости от класса тарифа.