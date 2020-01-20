ЧА U-23: Узбекистан вышел в полуфинал, разгромив сборную ОАЭ

В четвертьфинале чемпионата Азии среди игроков до 23 лет, проходящего в Таиланде, сборная Узбекистана победила футболистов из ОАЭ – 1:5.

Несмотря на то, что первый гол был забит в ворота узбекистанцев на 13-й минуте, спустя 3 минуты Илхомжон Алижонов сравнял счет. На 26-й минуте, реализовав 11-метровый удар, Исломжон Кобилов вывел сборную Узбекистана вперед. Под занавес первого тайма Ойбек Бозоров стал автором третьего мяча в составе нашей команды – 1:3.

Вторая половина встречи также прошла с преимуществом узбекистанцев, но гол был забит лишь на 85-й минуте. Жасурбек Яхшибоев сделал счет разгромным – 1:4, а на третьей добавленной минуте матча Нурилло Тухтасинов забил уже пятый гол.

Итоговый счет встречи 1:5. Сборная Узбекистана идет дальше, в полуфинале подопечные Любинко Друловича сыграют со сборной Саудовской Аравии. Матч пройдет 22 января в 15:15 по ташкентскому времени.