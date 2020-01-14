» » » В Навоийской области подросток чуть не убил сверстника осколком бутылки
﻿
  • 19 январь 2020 20:01
  • 14

В Навоийской области подросток чуть не убил сверстника осколком бутылки

В Навоийской области подросток чуть не убил сверстника осколком бутылки

 

"11 января, примерно в 00:30, на территории махалли Кизилтепа Навбахорского района 21-летний парень учинил ссору со своим ровесником, в ходе которой осколком разбитой бутылки, подобранным с земли, ранил его в брюшную область. В результате тот с колото-резанным ранением обратился в медицинское учреждение", – сообщили в Следственном департаменте МВД.

Согласно заключению экспертизы, юноша получил тяжкие телесные повреждения.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Навбахорского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 Уголовного кодекса (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Преступник привлечен по делу в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие продолжается.


Похожие статьи:
﻿
В Ташкентской области Cobalt сбил пешехода. Мужчина скончался в больнице

В Ташкентской области Cobalt сбил пешехода. Мужчина скончался в больнице

Новости Узбекистана
﻿
В следственном департаменте рассказали о смерти Гавхар Шариповой

В следственном департаменте рассказали о смерти Гавхар Шариповой

Новости Узбекистана
﻿
В Андижанской области во время ссоры зарезали 19-летнего юношу

В Андижанской области во время ссоры зарезали 19-летнего юношу

Новости Узбекистана
﻿
В Каракалпакстане грузовик наехал на пешеходов. Мужчины погибли

В Каракалпакстане грузовик наехал на пешеходов. Мужчины погибли

Новости Узбекистана
﻿
Каракалпакстане грузовик наехал на пешеходов. Мужчины погибли

Каракалпакстане грузовик наехал на пешеходов. Мужчины погибли

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика