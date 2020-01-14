В Навоийской области подросток чуть не убил сверстника осколком бутылки

"11 января, примерно в 00:30, на территории махалли Кизилтепа Навбахорского района 21-летний парень учинил ссору со своим ровесником, в ходе которой осколком разбитой бутылки, подобранным с земли, ранил его в брюшную область. В результате тот с колото-резанным ранением обратился в медицинское учреждение", – сообщили в Следственном департаменте МВД.