Узбекистан может прекратить экспорт газа к 2025 году

Узбекистан планирует прекратить экспорт природного газа к 2025 году, весь добываемый объем планируется перерабатывать внутри страны, заявил премьер-министр Абдулла Арипов, выступая на заседании политсовета Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).

"К 2025 году будут приняты меры по прекращению экспорта природного газа и расширению его переработки внутри страны, а также увеличению производства продукции с добавленной стоимостью", — сказал Арипов.





По словам Арипова, до конца 2020 года для всех потребителей энергоресурсов в стране будут установлены электронные счетчики газа и электроэнергии. Это позволит сократить потребление энергоресурсов и предотвратить проблемы, связанные с начислением нереальных платежей.





По данным АО "Узбекнефтегаз", Узбекистан в 2019 году планировал увеличить экспорт газа на 15% по сравнению с 2018 годом. В структуре экспорта объемы поставок узбекского газа в Китай составляют около 10 миллиардов кубометров, в Россию — 4 миллиарда кубометров, остальные объемы приходятся на соседние страны Центральной Азии.





Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов — в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. На внутреннем рынке регулярно ощущается дефицит топлива и газа, главным образом, среди бытовых потребителей.





По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году снизилась на 8,2% — до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров. Данные за 2019 год пока не обнародованы.



