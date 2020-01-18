Подозреваемый в убийстве Наримана Григоряна заключен под стражу

Подозреваемый в убийстве дизайнера и хореографа Наримана Алимджанова (Григоряна) заключен под стражу, сообщила пресс-служба прокуратуры Ташкента. Имя задержанного не сообщается.

Прокуратура предъявила задержанному обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Как мы сообщали ранее, сообщение о случившемся поступило в Управление координации деятельности ОВД Яшнабадского района 14 января в 11:50. Тело Наримана Григоряна (1985 года рождения) было найдено с признаками насильственной смерти в гостиной дома на улице Чигил в Яшнабадском районе, где он проживал по договору аренды. В Генпрокуратуре уточнили, что мужчина был убит за 3 дня до обнаружения.

Нариман Григорян — известный дизайнер, хореограф, бывший участник первого состава танцевального коллектива «Тодес», участник международных показов, конкурсов и фестивалей. В 2004—2008 годах учился в Академии хореографии Узбекистана. Владел модными домами под брендом Nariman Grigoryan в Ташкенте.

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