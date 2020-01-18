» » » Подозреваемый в убийстве Наримана Григоряна заключен под стражу
﻿
  • 18 январь 2020 12:36
  • 83

Подозреваемый в убийстве Наримана Григоряна заключен под стражу

Подозреваемый в убийстве Наримана Григоряна заключен под стражуПодозреваемый в убийстве дизайнера и хореографа Наримана Алимджанова (Григоряна) заключен под стражу, сообщила пресс-служба прокуратуры Ташкента. Имя задержанного не сообщается.

 

Прокуратура предъявила задержанному обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

 

Как мы сообщали ранее, сообщение о случившемся поступило в Управление координации деятельности ОВД Яшнабадского района 14 января в 11:50. Тело Наримана Григоряна (1985 года рождения) было найдено с признаками насильственной смерти в гостиной дома на улице Чигил в Яшнабадском районе, где он проживал по договору аренды. В Генпрокуратуре уточнили, что мужчина был убит за 3 дня до обнаружения.

 

Нариман Григорян — известный дизайнер, хореограф, бывший участник первого состава танцевального коллектива «Тодес», участник международных показов, конкурсов и фестивалей. В 2004—2008 годах учился в Академии хореографии Узбекистана. Владел модными домами под брендом Nariman Grigoryan в Ташкенте.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
ОБНАРОДОВАНА ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГИБЕЛИ ДИЗАЙНЕРА НАРИМАНА ГРИГОРЯНА

ОБНАРОДОВАНА ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГИБЕЛИ ДИЗАЙНЕРА НАРИМАНА ГРИГОРЯНА

Новости Узбекистана
﻿
Родители избили, а потом сожгли 5-летнюю дочь

Родители избили, а потом сожгли 5-летнюю дочь

Новости Узбекистана
﻿
Задержан подозреваемый в хищении из банка $270 тысяч

Задержан подозреваемый в хищении из банка $270 тысяч

Новости Узбекистана / Проишествия
﻿
Исломбек Тулаганов, подозреваемый по делу о гибели Жасурбека Иброхимова, взят под стражу

Исломбек Тулаганов, подозреваемый по делу о гибели Жасурбека Иброхимова, взят под стражу

Общество / Новости Узбекистана
﻿
В убийстве диктора Рахматиллы Мирзаева замешан его сын

В убийстве диктора Рахматиллы Мирзаева замешан его сын

Общество / Новости Узбекистана / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика