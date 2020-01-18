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  • 18 январь 2020 12:32
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В воскресенье синоптики обещают снег и усиление ветра

В воскресенье синоптики обещают снег и усиление ветраВ субботу территория Узбекистана находится на периферии холодного антициклона и морозы сохраняются.

 

Днем холодная масса начнет отходить на восток, и воздух прогреется до 5-7° тепла, местами до 8-10° тепла. По республике сохранится малооблачная погода без осадков, в ночные и утренние часы возможен туман.

 

В воскресенье начнется вынос влажного воздуха с районов Туркменистана. По республики ожидается увеличение облачности, местами пройдут осадки (дождь, снег), с усилением ветра до 15-20 м/с. Ночные морозы ослабеют до 0-2° мороза, а дневная температура понизится на 2-4°.


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