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  • 18 январь 2020 12:25
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Услуги по инкассации будут оплачиваться заказчиком

Услуги по инкассации будут оплачиваться заказчикомПостановлением Кабинета Министров Узбекистана от 16 января вносится изменение в порядок оплаты за услуги инкассации наличных денег, сообщает gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

 

Согласно документу, с 1 марта 2020 года услуги по доставке в банки наличных денег хозяйствующих субъектов через службы инкассации будут оплачиваться заказчиком согласно договору, т. е. инициатором оказания услуги инкассации (хозяйствующим субъектом или банком).

 

По действующему законодательству Служба инкассации Центрального банка инкассирует наличные деньги без взимания комиссионных выплат с последующим возмещением этих затрат коммерческими банками.

 

Опрошенные эксперты в банковской сфере заявили «Газете.uz», что это решение означает переход на нормальный механизм, распространенный в мире, который должен стимулировать безналичные платежи. До этого за услуги платили банки, поэтому бизнесу был выгоден прием оплаты в наличной форме.


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