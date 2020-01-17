Узбекистан выдвинул требования для вступления в Евразийский экономический союз

Узбекские власти хотят от России льгот для ряда своих отраслей в случае вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и широкой амнистии для своих трудовых мигрантов. Эти вопросы обсуждались в ходе визита и.о. главы российского МИДа Сергея Лаврова в республику, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к узбекистанскому МИД.

Узбекистан занимает первое место по численности прибывающих на заработки в РФ мигрантов. Несколько сотен тысяч граждан республики не могут въехать в Россию, поскольку ранее нарушили миграционное законодательство. Такое же количество еще находящихся в России нарушителей боятся покинуть ее территорию, опасаясь, что их потом не пустят обратно.

Ранее миграционные амнистии проводились в России для граждан Киргизии (в ноябре — декабре 2018 года) и Таджикистана (весной 2017 года).

Россия заинтересована в вовлечении Узбекистана в ЕАЭС, и республика, по данным источников газеты, «уже дала понять возможным будущим партнерам по союзу, что хотела бы льготных переходных периодов для ряда своих отраслей, в некоторых случаях — до десяти лет».

Другой ключевой темой сотрудничества станет строительство «Росатомом» первой в Узбекистане атомной электростанции. Глава «Росатома» Алексей Лихачев в ближайшее время может посетить Узбекистан.

О товарообороте между Узбекистаном и РФ

По данным Федеральной таможенной службы РФ, взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом более чем на 20%, достигнув $4,4 млрд. На 26,5% увеличился российский экспорт в Узбекистан, до $3,3 млрд. В 2019 году положительная динамика сохранялась, но окончательные данные еще не публиковались.

Россия с долей 16,9% сохранила второе место среди ключевых внешнеторговых партнеров Узбекистана после Китая с долей 19%. Сергей Лавров сообщил, что в будущем власти двух стран хотели бы довести товарооборот как минимум до $10 млрд.

Одним из главных минусов вступления Узбекистана в ЕАЭС эксперты считают возможное усиление влияния России на Узбекистан, что может ухудшить отношения с западными партнерами, в первую очередь, с США, которые являются одним из лидеров по объему вложений в узбекскую экономику.

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