Ташкент примет чемпионат мира по дзюдо в 2021 году

Чемпионат мира по дзюдо 2021 года пройдет в Ташкенте, сообщает «Даракчи» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации дзюдо (IJF).

В среду IJF подписала соглашение с Федерацией дзюдо Узбекистана (ФДУ) о проведении мирового первенства 2021 года в Ташкенте. Подписание договора прошло в столице страны в здании Национального олимпийского комитета Узбекистана.

"Этот чемпионат является отличным поводом для демонстрации ценностей Узбекистана и ценности дзюдо во всем мире. Я надеюсь, что это грандиозное событие послужит вдохновением для молодого поколения во всем мире, чтобы насладиться дзюдо, а также другими видами спорта", - заявил президент IJF Мариус Визер.

"Федерация дзюдо Узбекистана не раз организовывала турниры в Ташкенте. Гран-при был проведен в современной "Хумо-Арене", и надеемся, что следующий чемпионат мира станет одним из лучших в истории", - сказал глава ФДУ Азиз Камилов.

Ташкент принимает этап Гран-при по дзюдо с 2013 года. В сезоне-2020 соревнования пройдут 2-4 октября.

Впервые в истории дзюдо чемпионат мира пройдет совместно с Международной федерацией спорта слепых.