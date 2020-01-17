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  • 17 январь 2020 11:16
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Ташкент примет чемпионат мира по дзюдо в 2021 году

Ташкент примет чемпионат мира по дзюдо в 2021 годуЧемпионат мира по дзюдо 2021 года пройдет в Ташкенте, сообщает «Даракчи» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации дзюдо (IJF).

 

В среду IJF подписала соглашение с Федерацией дзюдо Узбекистана (ФДУ) о проведении мирового первенства 2021 года в Ташкенте. Подписание договора прошло в столице страны в здании Национального олимпийского комитета Узбекистана.

 

"Этот чемпионат является отличным поводом для демонстрации ценностей Узбекистана и ценности дзюдо во всем мире. Я надеюсь, что это грандиозное событие послужит вдохновением для молодого поколения во всем мире, чтобы насладиться дзюдо, а также другими видами спорта", - заявил президент IJF Мариус Визер.

 

"Федерация дзюдо Узбекистана не раз организовывала турниры в Ташкенте. Гран-при был проведен в современной "Хумо-Арене", и надеемся, что следующий чемпионат мира станет одним из лучших в истории", - сказал глава ФДУ Азиз Камилов.

 

Ташкент принимает этап Гран-при по дзюдо с 2013 года. В сезоне-2020 соревнования пройдут 2-4 октября.

 

Впервые в истории дзюдо чемпионат мира пройдет совместно с Международной федерацией спорта слепых.


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