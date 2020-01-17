ГУБДД начало публиковать открытую статистику ДТП

Главное управление безопасности дорожного движения МВД Узбекистана начало публиковать подробную статистику дорожно-транспортных происшествий в стране. Об этом пишет Gazeta.uz.

Согласно данным, опубликованным пресс-службой ГУБДД, за первые 10 дней 2020 года в стране произошло 107 ДТП, из них 103 — по вине водителей и 4 — по вине пешеходов. Число пострадавших в этих авариях составило 100 человек, погибших — 35.

Больше всего ДТП зарегистрировано в Ташкентской области — 20, далее следуют Джизакская, Наманганская и Ферганская области — по 11, Ташкент — 10. В Сурхандарье зафиксировано 9 ДТП, в Андижанской области — 7, в Бухарской, Кашкадарьинской областях и Каракалпакстане — по 6, в Навоийской и Самаркандской областях — по 3, в Сырдарьинской и Хорезмской областях — по 2.

По результатам предварительных анализов 35 ДТП произошло при переходе пешеходами проезжей части в неустановленном месте, 18 — в результате превышения скорости, 14 — нарушения правил обгона и выезда на встречную полосу движения, 7 — изменения направления движения, 6 — нарушения правил проезда перекрестка и игнорирования сигналов светофора, 4 — игнорирования водителями ПДД на пешеходном переходе, 1 — несоблюдения дистанции и 22 — из-за других нарушений.

В ГУБДД МВД сообщили, что подобная статистика отныне будет публиковаться регулярно.

В 2019 году, согласно статистике ГУБДД, было зарегистрировано 8588 ДТП, в результате которых погибло 1915 человек и различные телесные повреждения получили 6673. По вине водителей в прошлом году произошло 7643 ДТП, по вине пешеходов — 845.

Открытая и качественная статистика о ДТП — обязательное условие для получения полной картины о ситуации в сфере безопасности дорожного движения и разработки мер по ее улучшению, говорил на круглом столе в Ташкенте в сентябре директор проекта Европейского союза по дорожной безопасности и мобильности Аднан Рахман.

Всемирная организация здравоохранения и другие международные организации также подчеркивают, что надежные и точные данные необходимы для выявления конкретных проблем и факторов риска, установления целей, разработки стратегий, мониторинга воздействия принимаемых мер и информационно-разъяснительной работы.