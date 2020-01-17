Швейцарская Zetcom займется цифровизацией узбекских музеев. Эта система работает в Лувре

Швейцарская компания Zetcom займется цифровизацией узбекских музеев, сообщает Podrobno.uz.

Компания, основанная в Берне в 1998 году, имеет филиалы в Берлине, Париже, Барселоне и партнерские офисы в Сингапуре и Афинах. Внедрение электронной каталогизации Национального музейного фонда будет осуществлено с помощью программного обеспечения MuseumPlus.

Среди известных музеев мира, пользующихся платформой швейцарской компании MuseumPlus, можно назвать Музей Лувра, Музей города Нью-Йорк, Северо-Западный музей культуры и искусства и многие другие.

На сегодняшний день Фонд развития культуры и искусства в тестовом режиме уже внедрил электронную каталогизацию в четырех музеях страны: Государственном музее искусства Узбекистана, Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана, Доме-музее Айбека и Каракалпакском государственном музее искусств имени Савицкого.

Электронная каталогизация проходит в два этапа. Первым этапом является внутренняя электронная каталогизация, созданная только для сотрудников музеев. Она поможет управлять внутренними музейными отчетами и составлять документы по музейным экспонатам через специальную программу.

В целях обучения по использованию этой программы для сотрудников музеев и Фонда были проведены тренинги с участием специалистов компании Zetcom. На тренинге специалисты обучили слушателей работе платформы MuseumPlus, а также тонкостями функционирования программы.

По итогам подготовительных мероприятий, сотрудники вышеперечисленных музеев Узбекистана провели работу по созданию базы данных музеев, а именно: разработку специальных таблиц, в которых детально описывается каждый экспонат музея, инвентаризация и предварительная подготовка сотрудников к переходу на новую систему каталогизации.

На данный момент Фонд начал передавать сотрудникам вышеупомянутых музеев доступ к системе MuseumPlus.

Вторым этапом запланировано создание внешней виртуальной галереи – сайта с каталогами музеев, который будет доступен уже всем пользователям интернета. На сайте посетители смогут рассмотреть экспонаты в высоком качестве, а также подробно ознакомиться с описанием и историей создания экспонатов из основной коллекции каждого музея.