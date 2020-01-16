Сергей Лавров провел переговоры в Ташкенте

Россия заинтересована в том, чтобы Узбекистан укрепил отношения с ЕАЭС и ОДКБ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров в Ташкенте со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым.

"Мне всегда очень приятно бывать в Узбекистане. Это страна, которая является не просто нашим союзником и стратегическим партнером, она наш близкий друг. Отношения между нашими министерствами основываются не только на политических принципах, одобряемых президентами, но еще и на личных симпатиях и товарищеских связях. Это залог того, что мы всегда решаем наши проблемы на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга", – подчеркнул российский дипломат.

По словам Лаврова, российско-узбекистанские отношения на нынешнем этапе переживают небывалый подъем во всех областях без исключения – экономика, гуманитарная сфера, военно-техническое сотрудничество.

"Флагманом нашего взаимодействия является атомная энергетика. Здесь есть специальные договоренности, находящиеся на контроле глав государств. И, конечно же, сфера образования – здесь немало филиалов российских вузов. Это лишний раз подчеркивает близость наших народов и интересов", – отметил он.

Дипломат также добавил, что стороны активно готовятся к государственному визиту президента Узбекистана в Россию. Перед визитом предстоит провести заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая рассмотрит проекты документов, готовящихся к подписанию на высшем уровне.

"У нас есть целый ряд мероприятий, который мы хотели бы Вам предложить для того, чтобы самым достойным образом организовать это событие в наших отношениях. Безусловно, сегодня хорошая возможность в очередной раз "сверить часы" по международной проблематике, по ситуации в Центральной Азии, по проблемам Афганистана, Ближнего Востока, севера Африки, нашего сотрудничества в международных организациях, прежде всего в ООН. Рассчитываю, что мы с пользой для дела сверим наши планы по взаимодействию в СНГ. Мы заинтересованы в том, чтобы Узбекистан укрепил отношения с ЕАЭС и ОДКБ", – заключил Сергей Лавров.



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