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  • 16 январь 2020 22:57
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К концу марта планируется ввести прямую конвертацию сум - рубль

К концу марта планируется ввести прямую конвертацию сум - рубльДиректор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Бекзод Хамраев прокомментировал процессы по либерализации валютной и банковской системы для создания выгодных условий для бизнеса и инвесторов.

 

"Введение прямой конвертации сум - рубль планируется осуществить до конца первого квартала, - заявил Хамраев. - В настоящее время ведутся подготовительные работы".

 

Глава департамента подчеркнул, что конвертация рублей в сумы выгодна бизнес-сообществу и будет способствовать расширению торгово-экономических связей между Узбекистаном и Российской Федерацией. Уход от расчетов в долларах и евро упростит и ускорит финансовые операции, передает Sputnik Узбекистан.

 

Ранее об этом говорил руководитель узбекского представительства РЭЦ Дмитрий Прохоренко заметил, что всего за два года Узбекистан вырвался в лидеры по объемам контрактов и положительная динамика продолжается.

 

Специалист высказал мнение, что в нынешних рыночных условиях потенциальным экспортерам стоит обратить внимание именно на рублевые сделки, так как ставки по технологичным видам продукции существенно снизились, а после решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 6,25 пункта предложения для российских компаний могут стать еще более интересными.


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