В Ташкенте Лаврова накормили вкуснейшим лагманом

В Ташкент накануне вечером прибыл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Министра в Ташкенте встретили не только радушными объятиями, но и вкуснейшим лагманом, сообщает Podrobno.uz

"В Ташкенте приготовили #лагмандляминистра – одно из любимейших блюд Сергея Викторовича. Мягкая сила по-узбекски в действии", – отметили в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.

Программой визита Лаврова предусмотрены двусторонние переговоры в Министерстве иностранных дел Узбекистана, посещение филиала Московского государственного института международных отношений в Ташкенте. Министр иностранных дел Российской Федерации выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами ташкентского филиала МГИМО, открытого 9 декабря прошлого года.

В ходе предстоящих переговоров будет обсужден широкий комплекс вопросов двустороннего политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Планируется также подписать Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2020-2021 годы, предусматривающей сверку подходов и координацию действий по ключевым многосторонним и региональным направлениям внешней политики.