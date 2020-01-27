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  • 16 январь 2020 10:48
  • 27

В Узбекистане опять перебои с электричеством

В Узбекистане опять перебои с электричеством

В регионах Узбекистана опять начались перебои с подачей электроэнергии, сообщает Podrobno.uz.

 

"На Талимарджанской теплоэлектростанции из-за неисправностей в устройстве по выработке электроэнергии проводятся ремонтные работы. В этой связи в некоторых регионах республики наблюдаются сбои в электроснабжении. После устранения неисправностей, электроснабжение улучшится", – сообщили в Минэнерго.

 

Накануне в министерстве заявили, что знают о проблемах с газом и электричеством в стране. По мнению Минэнерго, во всем виноваты потребители, которые воруют энергоресурсы и используют нестандартное оборудование.

 

Талимарджанская ТЭС — тепловая электростанция в посёлке Нуристан Нишанского района Кашкадарьинской области мощностью 1700 МВт. Начали строить в 1974 году, ввели в эксплуатацию в 2004.


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