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  • 16 январь 2020 10:47
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В закон "О залоге" внесены изменения

В закон "О залоге" внесены измененияТеперь договоры об ипотеке и залоге при приобретении недвижимости и транспорта на первичном рынке не подлежат нотариальному заверению. Закон об этом подписал Шавкат Мирзиёев, сообщает Podrobno.uz.

 

Кроме того, изменения и дополнения внесены в десять с лишним законодательных актов, касающихся системы нотариата.

 

Нотариусам, занимающимся частной практикой, разрешено отрывать собственный офис без образования юридического лица. Также они могут открывать банковский счет и другие лицевые счета, иметь имущественные и личные неимущественные права и обязанности, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками, участвовать в суде от своего имени.

 

Однако на занятие частной нотариальной деятельностью нужно будет получить разрешение – она включена в Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, пояснили в Министерстве юстиции.


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