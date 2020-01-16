В закон "О залоге" внесены изменения

Теперь договоры об ипотеке и залоге при приобретении недвижимости и транспорта на первичном рынке не подлежат нотариальному заверению. Закон об этом подписал Шавкат Мирзиёев, сообщает Podrobno.uz.

Кроме того, изменения и дополнения внесены в десять с лишним законодательных актов, касающихся системы нотариата.

Нотариусам, занимающимся частной практикой, разрешено отрывать собственный офис без образования юридического лица. Также они могут открывать банковский счет и другие лицевые счета, иметь имущественные и личные неимущественные права и обязанности, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками, участвовать в суде от своего имени.

Однако на занятие частной нотариальной деятельностью нужно будет получить разрешение – она включена в Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, пояснили в Министерстве юстиции.