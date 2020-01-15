К 2026 году Узбекистан перейдет на механизированный сбор хлопка

К 2026 году все регионы Узбекистана перейдут на механизированный сбор хлопка. При этом в текущем году Минфин продолжит покрывать 30% расходов на использование хлопкоуборочных машин в четырех областях страны, сообщает Podrobno.uz

Согласно постановлению Кабинета министров "О мерах по повышению уровня механизации сбора урожая хлопчатника в регионах республики", принятому 14 января, проект будет вестись в два этапа. Первый, рассчитанный на 2020–2022 годы, охватит Джизакскую, Кашкадарьинскую, Сырдарьинскую и Ташкентскую области. Второй этап в 2023–2026 годы распространит механизацию на все остальные регионы страны.

Министерство финансов в 2020 году по-прежнему будет выделять средства на 30-процентную компенсацию расходов за использование услуг машин при сборе урожая хлопка в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

План мероприятий, утвержденный постановлением, предусматривает создание производства хлопкоуборочных машин. Этот проект также должен быть осуществлен до 2026 года, пишет правовой портал Norma.

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