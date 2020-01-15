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  • 15 январь 2020 12:35
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В Узбекистане появятся законодательные нормы, регламентирующие использование фото людей без их разрешения

В Узбекистане появятся законодательные нормы, регламентирующие использование фото людей без их разрешенияВ Узбекистане появятся законодательные нормы, регламентирующие использование фото людей без их разрешения, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

 

"Согласно статье 99 Гражданского кодекса Узбекистана, право на изображение является неотъемлемым и неприкосновенным правом личности. Однако в национальном законодательстве четко не определены границы неприкосновенности права граждан на изображение. В частности, в законодательстве не предусмотрены вопросы о требовании получения или неполучения разрешения у гражданина для того, чтобы сфотографировать его, и использовать фотографии, снятые во время массовых мероприятий или в общественных местах", – сообщили в министерстве.

 

В настоящее время, добавили в Минюсте, когда существуют простые и быстрые способы распространения информации, это становится причиной некоторых конфликтных ситуаций и недоразумений в обществе, в том числе в Интернете.

 

Министерство юстиции, изучив законодательство зарубежных стран (Аргентина, Австрия, Бельгия, Дания, КНР, США, Израиль, Италия, Россия, Швеция и другие) в этом направлении, выяснило, что в этих государствах для фото- и видеосъемки не требуется разрешение личности.

 

Однако в Бразилии, Испании и Швейцарии для того, чтобы сфотографировать человека, требуется получение его обязательного разрешения. В частности, в Швейцарии фотосъемка внешнего облика личности в любых ситуации и месте считается нарушением ее прав.

 

Вместе с тем, в отдельных случаях при распространении фото или видеоизображений личности ее разрешение не требуется. К примеру, это фото и видео, снятые в ходе массовых мероприятий (концерт, массовые гуляния и другие) и общественных местах (образовательные учреждения, зоопарк, парки и другие) (Дания, Франция, Россия). Также не требуется разрешения если снятые изображения издания используют только для научной, педагогической или культурной целей (Чехия), когда фотография используется для защиты или реализации прав других личностей, а также в целях государственных или общественных интересов (Бразилия, Канада).

 

"На основе результатов изучения, учитывая актуальность данного вопроса, Министерство юстиции рассматривает вопрос внесения в национальное законодательство норм, конкретизирующих механизмы осуществления права личности на изображение", – подчеркнули в министерстве.


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