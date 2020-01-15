В Узбекистане появятся законодательные нормы, регламентирующие использование фото людей без их разрешения, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

"Согласно статье 99 Гражданского кодекса Узбекистана, право на изображение является неотъемлемым и неприкосновенным правом личности. Однако в национальном законодательстве четко не определены границы неприкосновенности права граждан на изображение. В частности, в законодательстве не предусмотрены вопросы о требовании получения или неполучения разрешения у гражданина для того, чтобы сфотографировать его, и использовать фотографии, снятые во время массовых мероприятий или в общественных местах", – сообщили в министерстве.

В настоящее время, добавили в Минюсте, когда существуют простые и быстрые способы распространения информации, это становится причиной некоторых конфликтных ситуаций и недоразумений в обществе, в том числе в Интернете.

Министерство юстиции, изучив законодательство зарубежных стран (Аргентина, Австрия, Бельгия, Дания, КНР, США, Израиль, Италия, Россия, Швеция и другие) в этом направлении, выяснило, что в этих государствах для фото- и видеосъемки не требуется разрешение личности.

Однако в Бразилии, Испании и Швейцарии для того, чтобы сфотографировать человека, требуется получение его обязательного разрешения. В частности, в Швейцарии фотосъемка внешнего облика личности в любых ситуации и месте считается нарушением ее прав.

Вместе с тем, в отдельных случаях при распространении фото или видеоизображений личности ее разрешение не требуется. К примеру, это фото и видео, снятые в ходе массовых мероприятий (концерт, массовые гуляния и другие) и общественных местах (образовательные учреждения, зоопарк, парки и другие) (Дания, Франция, Россия). Также не требуется разрешения если снятые изображения издания используют только для научной, педагогической или культурной целей (Чехия), когда фотография используется для защиты или реализации прав других личностей, а также в целях государственных или общественных интересов (Бразилия, Канада).

"На основе результатов изучения, учитывая актуальность данного вопроса, Министерство юстиции рассматривает вопрос внесения в национальное законодательство норм, конкретизирующих механизмы осуществления права личности на изображение", – подчеркнули в министерстве.