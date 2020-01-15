ОБНАРОДОВАНА ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГИБЕЛИ ДИЗАЙНЕРА НАРИМАНА ГРИГОРЯНА

Тело известного узбекского дизайнера было найдено в жилом доме с признаками насильственной смерти.

По информации Генпрокуратуры, сообщение о его смерти поступило в Управление координации деятельности органов внутренних дел (УКД ОВД) Яшнабадского района 14 января в 11:50. Тело гражданина, 1985 года рождения, было найдено с признаками насильственной смерти в гостиной комнате дома на улице Чигил в Яшнабадском районе (это жилье он снимал в аренду).

В этот же день прокуратура Яшнабадского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 УК РУз (умышленное убийство).

«Уголовное дело передано в Ташкентскую городскую прокуратуру, создана оперативная группа из числа квалифицированных следователей, принимаются меры по раскрытию преступления», - говорится в сообщении.



