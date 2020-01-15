Страшное ДТП с участием пяти автомобилей - комментарий ГУВД

После распространения в Telegram-каналах ужасающих фотографий с места ДТП в Учтепинском районе, ГУВД Ташкента прокомментировало ситуацию.



Накануне вечером на номер 102 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Лутфий и Фархадская. 37-летний водитель автомобиля марки Cobalt совершил столкновение с несколькими машинами, остановившимися на запрещающий сигнал светофора, в том числе: автомобилем марки Matiz, автомобилем марки Spark, автомобилем марки Matiz, а также автомобилем марки Nexia-3.

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель авто Cobalt, водитель одного автомобиля Matiz и его пассажир, а также пассажир другого автомобиля Matiz.

Причины, по которым автомобиль Cobalt совершил столкновение с машинами, остановившимися на запрещающий сигнал светофора, устанавливаются.