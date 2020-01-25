В Узбекистане снова изменят правила выдачи стипендий студентам вузов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова депутата Расула Кушербаева.

По словам депутата, он недавно обсуждал с заместителем премьер-министра Азизом Абдухакимовым проект постановления правительства о порядке назначения стипендии студентам.

"Многочисленные обращения студентов отражены в данном проекте, с принятием которого ожидается, что отличники и активисты, как и раньше будут получать повышенную стипендию, получившие четверку соответственно стипендию четверочника, получившие тройку – стипендию троечника. Проще говоря, каждый будет получать стипендию согласно своему стремлению и изысканиям", – написал он на своей странице в Facebook.

Депутат также добавил, что в проекте будут отражены и другие сюрпризы, о которых все узнают после его принятия.

"Надеюсь данный документ будет принят в ближайшие дни", – заключил он.

Напомним, что в государственных вузах в 2019-2020 учебном году была установлена одинаковая стипендия вне зависимости от успеваемости студента.

Для студентов, обучающихся на бюджете и на платно-контрактной основе, сумма стипендии составила 400 тысяч сумов. При этом оценки никак не влияют на ее размер. Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, лишаются стипендии при наличии оценки "3" по 30% предметов.