В Узбекистане снова изменят правила выдачи стипендий

Podrobno.uz со ссылкой на слова депутата Расула Кушербаева.
По словам депутата, он недавно обсуждал с заместителем премьер-министра Азизом Абдухакимовым проект постановления правительства о порядке назначения стипендии студентам.
"Многочисленные обращения студентов отражены в данном проекте, с принятием которого ожидается, что отличники и активисты, как и раньше будут получать повышенную стипендию, получившие четверку соответственно стипендию четверочника, получившие тройку – стипендию троечника. Проще говоря, каждый будет получать стипендию согласно своему стремлению и изысканиям", – написал он на своей странице в Facebook.
Депутат также добавил, что в проекте будут отражены и другие сюрпризы, о которых все узнают после его принятия.
"Надеюсь данный документ будет принят в ближайшие дни", – заключил он.
Напомним, что в государственных вузах в 2019-2020 учебном году была установлена одинаковая стипендия вне зависимости от успеваемости студента.
Для студентов, обучающихся на бюджете и на платно-контрактной основе, сумма стипендии составила 400 тысяч сумов. При этом оценки никак не влияют на ее размер. Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, лишаются стипендии при наличии оценки "3" по 30% предметов.