» » » За год будут введены в строй энергомощности почти на 1300 МВт
﻿
  • 14 январь 2020 12:17
  • 28

За год будут введены в строй энергомощности почти на 1300 МВт

За год будут введены в строй энергомощности почти на 1300 МВтПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 января провел совещание, посвященное обсуждению задач по развитию электроэнергетической отрасли, сообщила пресс-служба главы государства.

 

В прошлом году в стране за счет реализации шести крупных проектов введены в строй электрогенерирующие мощности в общей сложности на 1076 МВт.

 

Ожидается, что в нынешнем году объем потребления электроэнергии составит 71 миллиард кВт.ч, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Потребность отраслей экономики, как ожидается, вырастет на 10%, населения — на 8,5%.

 

На совещании обсуждались меры обеспечения этой потребности. Президент отметил необходимость полного и качественного выполнения определенных на 2020 год мер по производству, распределению и доставке электроэнергии.

 

Планируется, что в этом году будут введены дополнительные мощности на 1177 МВт в тепловой энергетике и на 120 МВт в гидроэнергетике. Вместе с тем сформированы проекты с привлечением прямых иностранных инвестиций, предусматривающие строительство парогазовых установок мощностью 3500 МВт, ветряных электростанций на 400 МВт и солнечных электростанций с такой же мощностью.

 

На совещании были отмечены удовлетворительные результаты внедрения автоматизированной системы контроля и учета потребления электричества. Акционерному обществу «Худудий электр тармоклари» поручено установить до конца года еще 4,5 миллиона штук современных счетчиков.

 

Президент подчеркнул, что на следующем этапе реформ в энергетике важно сформировать конкурентный оптовый рынок электроэнергии, привлекать инвесторов в процесс генерации на основе государственно-частного партнерства и поэтапного снижения государственного присутствия в сфере.

 

Расчеты показывают, что к 2030 году потребление электроэнергии в 2 раза превысит нынешний уровень. В связи с этим президент поручил Министерству энергетики вводить новые тепловые электростанций совокупной мощностью 7900 МВт в следующие десять лет.

 

Глава государства также поставил задачи по строительству солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 8000 МВт с привлечением инвесторов, доведению мощности гидроэлектростанций до 1935 МВт, передаче частному сектору заказов на строительство малых гидроэлектростанций.

 

Ответственным организациям поручено разработать совместно с Министерством высшего и среднего специального образования пятилетнюю программу подготовки специалистов среднего и нижнего звена, способных работать с современными технологиями в электроэнергетике.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
Узбекистан за 10 лет планирует построить около 25 солнечных электростанций

Узбекистан за 10 лет планирует построить около 25 солнечных электростанций

Новости Узбекистана
﻿
Производство электроэнергии в Узбекистане в 2017 году выросло почти на 3%

Производство электроэнергии в Узбекистане в 2017 году выросло почти на 3%

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
К 2030 году в Узбекистане доля ВИЭ превысит 7%

К 2030 году в Узбекистане доля ВИЭ превысит 7%

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Принята программа развития гидроэнергетики до 2021 года

Принята программа развития гидроэнергетики до 2021 года

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан построит три солнечных фотоэлектрических станций

Узбекистан построит три солнечных фотоэлектрических станций

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика