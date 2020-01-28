За год будут введены в строй энергомощности почти на 1300 МВт

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 января провел совещание, посвященное обсуждению задач по развитию электроэнергетической отрасли, сообщила пресс-служба главы государства.

В прошлом году в стране за счет реализации шести крупных проектов введены в строй электрогенерирующие мощности в общей сложности на 1076 МВт.

Ожидается, что в нынешнем году объем потребления электроэнергии составит 71 миллиард кВт.ч, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Потребность отраслей экономики, как ожидается, вырастет на 10%, населения — на 8,5%.

На совещании обсуждались меры обеспечения этой потребности. Президент отметил необходимость полного и качественного выполнения определенных на 2020 год мер по производству, распределению и доставке электроэнергии.

Планируется, что в этом году будут введены дополнительные мощности на 1177 МВт в тепловой энергетике и на 120 МВт в гидроэнергетике. Вместе с тем сформированы проекты с привлечением прямых иностранных инвестиций, предусматривающие строительство парогазовых установок мощностью 3500 МВт, ветряных электростанций на 400 МВт и солнечных электростанций с такой же мощностью.

На совещании были отмечены удовлетворительные результаты внедрения автоматизированной системы контроля и учета потребления электричества. Акционерному обществу «Худудий электр тармоклари» поручено установить до конца года еще 4,5 миллиона штук современных счетчиков.

Президент подчеркнул, что на следующем этапе реформ в энергетике важно сформировать конкурентный оптовый рынок электроэнергии, привлекать инвесторов в процесс генерации на основе государственно-частного партнерства и поэтапного снижения государственного присутствия в сфере.

Расчеты показывают, что к 2030 году потребление электроэнергии в 2 раза превысит нынешний уровень. В связи с этим президент поручил Министерству энергетики вводить новые тепловые электростанций совокупной мощностью 7900 МВт в следующие десять лет.

Глава государства также поставил задачи по строительству солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 8000 МВт с привлечением инвесторов, доведению мощности гидроэлектростанций до 1935 МВт, передаче частному сектору заказов на строительство малых гидроэлектростанций.

Ответственным организациям поручено разработать совместно с Министерством высшего и среднего специального образования пятилетнюю программу подготовки специалистов среднего и нижнего звена, способных работать с современными технологиями в электроэнергетике.

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