Холодная погода сохранится до конца рабочей недели

С воскресенья на понедельник в Узбекистан пришла настоящая зима — холодный антициклон с районов Кавказа вызвал выпадение дождя, быстро перешедшего в снег, сообщил Узгидромет. Осадки распространились по всей территории страны, кроме северных регионов и пустынной зоны.

К утру понедельника по равниной территории республики образовался первый в этом году снежный покров, высота снега местами достигала 10−13 см. Во второй половине дня ожидается постепенное прекращение осадков, лишь в Ферганской долине и горным районам снег сохранится на весь день.

С 14 января и до конца рабочей недели погоду будет определять холодная периферия антициклона. По всей равнинной территории республики установится холодная и сухая погода. Выпадение слабого снега возможно лишь в горных районах Узбекистана.

Температура воздуха в эти дни будет на 3−5 градусов ниже нормы для середины января — ночью −7…−2 градуса, днем −2…+3 градуса.