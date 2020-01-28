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  • 14 январь 2020 12:08
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Холодная погода сохранится до конца рабочей недели

Холодная погода сохранится до конца рабочей неделиС воскресенья на понедельник в Узбекистан пришла настоящая зима — холодный антициклон с районов Кавказа вызвал выпадение дождя, быстро перешедшего в снег, сообщил Узгидромет. Осадки распространились по всей территории страны, кроме северных регионов и пустынной зоны.

 

К утру понедельника по равниной территории республики образовался первый в этом году снежный покров, высота снега местами достигала 10−13 см. Во второй половине дня ожидается постепенное прекращение осадков, лишь в Ферганской долине и горным районам снег сохранится на весь день.

 

С 14 января и до конца рабочей недели погоду будет определять холодная периферия антициклона. По всей равнинной территории республики установится холодная и сухая погода. Выпадение слабого снега возможно лишь в горных районах Узбекистана.

 

Температура воздуха в эти дни будет на 3−5 градусов ниже нормы для середины января — ночью −7…−2 градуса, днем −2…+3 градуса.


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