В Узбекистане может снизиться стоимость сахара

В Узбекистане введен новый порядок, в рамках которого сахар, производимый отечественными предприятиями, теперь реализуется только через биржу, сообщает Podrobno.uz

Исключение составляет 10% от общего объема производства, подлежащих реализации по прямым договорам через собственные торговые сети потребителям, расположенным в труднодоступных и отдаленных регионах республики.

"До 2020 года реализация сахара на биржевых торгах осуществлялась в ограниченном количестве (12,5-13,5% от общего объема производства), остальная же часть произведенного сахара продавалась по прямым договорам, через дилерские сети", – сообщили в Антимонопольном комитете.

Таким образом в прошлом году за 12 месяцев "Ангрен шакар" продал на биржевых торгах 28,8 тысячи тонн сахара, а только в январе этого года планирует продать 20 тысяч тонн. Что касается "Хоразм шакар", то в прошлом году компания продала через биржу – 27,4 тысячи тонн, а планируемый объем в январе – 18 тысяч тонн.

"Многократное увеличение выставления объемов сахара на открытые биржевые торги способствует свободному равному доступу и насыщению рынка. При этом развитая инфраструктура Узбекской товарно-сырьевой биржи, состоящая из 13 региональных филиалов и около 300 торговых площадок по всей республике, открывает двери к участию на биржевых торгах любому оптовому потребителю и предпринимателю, изъявившему желание приобрести сахар", – отметил в Антимонопольном комитете.