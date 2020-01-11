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  • 11 январь 2020 10:32
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Похолодание ожидается с воскресенья

Похолодание ожидается с воскресенья11 января по большей части страны также сохранится погода без осадков. Небольшой дождь возможен по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям, сообщила пресс-служба Узгидромета.

 

Температура воздуха ожидается в тех же пределах — ночью 0…+5 градусов, местами до -2 градусов, днем — +5…+10 градусов.

 

12 января на смену сухой воздушной массе придет влажная и прохладная воздушная масса с районов Каспийского моря. Она будет оказывать влияние на всю территорию страны, местами пройдут осадки (дождь, снег). По горным районам осадки возможны сильные, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области — без осадков.

 

Температура воздуха ночью и днем составит 0…+5 градусов, что незначительно ниже нормы для этого дня, добавили синоптики.

ИСТОЧНИК


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