В 2019 году Узбекистан посетили 6,7 миллиона туристов. Однако больше 80 процентов из них приехали к родственникам и друзьям, и только 15,5 процента – для отдыха, сообщает Podrobno.uz.

О том, как в прошлом году развивалась туристическая отрасль, руководство Госкомтуризма рассказало сегодня на брифинге в столичном бизнес-центре "Пойтахт".

По данным ведомства, в 2019 году Узбекистан посетили 6 748 500 туристов (в 2018 году гостями страны были 5 346 200 человек). Большую часть из них - 51,3% - составили лица в возрасте 31-55 лет (52,1% в 2018 году), 20,2% - старше 55 лет (19,4% в 2018 году), 19,5% - в возрасте 19-30 лет (20,4% в 2018 году) и 9,1% - дети и подростки до 18 лет (8,1% в 2018 году).

Подавляющее большинство туристов приехало из региона Центральной Азии – 5 764 500 человек. Из стран СНГ прибыли 495 600 человек, а из дальнего зарубежья - 488 400 человек. Чаще всего в Узбекистан приезжали граждане Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Российской Федерации, Турции, Афганистана, Китая, Республики Корея и Индии.

В гости к родственникам и друзьям приехали 81,8%. Только 15,5% планировали отдохнуть в Узбекистане, а 2,7% прибыли для лечения, за покупками, для деловых встреч или на учебу.

За год объем экспорта туристических услуг составил 1,3 миллиарда долларов , превысив показатель 2018 года (1 миллиард долларов).

Число средств размещения выросло до 1188 – в эту цифру входят 833 гостиницы, 214 хостелов и 141 объект других типов. При этом уровень их загрузки приблизился к ста процентам только в Бухарской области (96,6%). Остальные регионы существенно отстают.

Республика Каракалпакстан использует 62,6% средств размещения, Андижанская область - 65,0%, Джизакская область - 52,5%, Кашкадарьинская область - 61,0%, Навоийская область - 74,3%, Самаркандская область - 82,3%, Сырдарьинская область - 64,4%, Сурхандарьинская область - 68,8%, Ташкентская область - 76,1%, Ферганская область - 42,7%, Хорезмская область - 81,5%, город Ташкент - 85,7%.

Наиболее низкий показатель в Наманганской области, где гостиницы и хостелы загружены только на 40,6%.

На сегодняшний день в Узбекистане реализуются 26 инвестиционных проектов в сфере туризма - это строительство гостиниц, санаториев, оздоровительных комплексов и спортивно-рекреационных зон. Их общая сумма составляет 1,1 миллиарда долларов США.