Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways не отменяла и не меняла маршруты авиаперелётов в страны Ближнего Востока из-за событий в Иране, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на источник в авиакомпании.

Напомним, что многие иностранные авиакомпании после произошедшего 8 января крушения украинского самолета под Тегераном и иранских ударов по американским базам в Ираке решили отменить рейсы в Ирак и Иран, а также изменили свои маршруты в воздушном пространстве Персидского залива. Так, рейсы в Дубай выполняются с облетом через Турцию, Египет и Саудовскую Аравию с увеличением времени полета на 2-3 часа с учетом дозаправки.

Узбекский авиаперевозчик Uzbekistan Airways полеты над кризисным регионом не отменял. Как сообщили в компании, рейсы в Джиду, Дубай и Шарджу продолжают функционировать без изменений траектории полета.

"Рейсы в страны Ближнего Востока не были отменены, наши самолеты также осуществляют перевозку пассажиров по тем же воздушным коридорам. Кроме того, сейчас многие иностранные авиакомпании, которые приостановили свои полеты в эти регионы, возобновили рейсы", – рассказал корреспонденту Podrobno.uz представитель Национальной авиакомпании.

Также в Uzbekistan Airways отметили, что прямых рейсов до Ирана национальный перевозчик не осуществляет.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отметил, что один час полета самолетов типа Boeing 737 и Airbus A320 стоит около 10 тысяч долларов, час полета A330 обходится примерно в 15 тысяч долларов. Облет территорий Ирана и Ирака по разным направлениям может занять до трех часов, посадка для дозаправки обходится в несколько тысяч долларов.