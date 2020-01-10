18 единиц техники задействовано для ликвидации крупного пожара в столице

10 января, в 00:28 часов, в Сергелийском районе столицы по улице Лутфикор 1 - проезд 1, произошел крупный пожар.

Горел цех по производству бытовой техники, расположившийся на 4-м этаже, а также крыша здания площадью 900 кв.м.





Само здание находится на территории ГУП «Управляющей дирекции Сергелийской малой производственной зоны» в арендуемом здании ООО "Techno Sirius”.





Как сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям города Ташкента в своем Телеграм-канале, силами пожарных сохранено от огня 1000 кв.м. строений здания.





Боевые пожарные расчеты прибыли на место пожара в 00:33 часов. Пожар локализован в 02:20 и ликвидирован в 03:40 часов.





Причина пожара, а также сумма причиненного ущерба устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате пожара не зафиксировано.





Для ликвидации пожара задействовано 18 единиц пожарной техники.