Эксперты презентовали исследование по оценке влияния вступления Узбекистана в ЕАЭС

Центр экономических исследований и реформ при Администрации президента (ЦЭИР) презентовал исследование по оценке влияния вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает Podrobno.uz

Напомним, с ноября прошлого года Центром проводится исследование по оценке влияния вступления Узбекистана в ЕАЭС, в котором используются методы экономического моделирования и экономического анализа.

"Вступление Узбекистана в ЕАЭС может значительно снизить барьеры для выхода узбекской продукции на рынки стран союза и связанные с этим издержки для экспортеров. Расширение союза, создание зон свободной торговли этой организации с другими странами облегчит выход узбекского экспорта на рынки этих стран", – отметил директор ЦЭИР Обид Хакимов.

По его словам, с точки зрения экономической целесообразности участие в ЕАЭС является выгодным для узбекского бизнеса. В случае вхождения Узбекистана в союз узбекские производители получат равноправный доступ к рынку стран ЕАЭС, будут созданы равные условия для трудовых мигрантов и получен доступ к российским инвестиционным ресурсам и технологиям.

На презентации также были представлены исследования влияния возможного вступления Узбекистана в ЕАЭС в разрезе различных секторов экономики. В частности, отмечалось что при вступлении в ЕАЭС Узбекистан станет частью единого таможенного пространства, где действует единый таможенный тариф (ЕТТ) ЕАЭС.

При вступлении Узбекистана в ЕАЭС улучшится логистика доставки грузов и сократятся сроки поставки сельскохозяйственной продукции из-за устранения излишних требований и барьеров на границах, что будет способствовать увеличению экспорта плодоовощной и переработанной сельхозпродукции Узбекистан.

"Произойдет модернизация отраслей Узбекистана. Ожидается эффективная реализация незадействованного экспортного потенциала переработанной продукции Узбекистана на рынках стран ЕАЭС", – сказал Хакимов.

Кроме того, увеличение экспорта узбекской продукции при вступлении в ЕАЭС может произойти за счет снижения транспортных издержек и упрощения транзита экспортных товаров по территории Казахстана и РФ, реализации незадействованного экспортного потенциала отрасли и расширения ассортимента экспортируемой продукции Узбекистана на рынки стран ЕАЭС.