Визит Сергея Лаврова в Узбекистан перенесен

Как сообщили в пресс-службе МИД, 9 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«В связи с некоторыми изменениями в графике международных мероприятий, достигнута договоренность о переносе даты официального визита главы МИД России в город Ташкент с 12-13 января на 15-16 января», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонней и международной повестки.

«Основные моменты ранее согласованной программы пребывания Сергея Лаврова в Узбекистане останутся без изменений», - заключили в МИД.

Напомним, ранее визит госсекретаря США Майкла Помпео, который был запланирован на 5-6 января, также был перенесен на более поздний срок.

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