В Узбекистане сняли фильм, посвященный 75-летию Победы

В Узбекистане завершились съемки исторического художественного фильма "Илхак", посвященного 75-летию Победы во Второй мировой войне, сообщает Podrobno.uz.

Новый фильм режиссера Джахонгира Ахмедова рассказывает историю Зульфии Закировой из села Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области. Ее пятеро сыновей: Исокжон Холматов, Ахмаджон Холматов, Мухаммаджон Холматов, Вахобжон Холматов и Юсуфжон Холматов не вернулись с войны.

Когда в семьях жителей села получали "черное" письмо (подтверждение гибели на войне – прим. редакции), там говорили "у тебя один ребенок умер, держись, Зульфия потеряла пятерых детей".

После войны Зульфия сказала невесткам своих четырех сыновей, что если они хотят, то могут выйти замуж, но они отказались. Хотя невесты были молоды и овдовели очень рано, они годами оставались верными своим мужьям.

Достоверные данные о гибели есть только в отношении двух сыновей Зульфии Закировой. Мухаммаджон Холматов был похоронен 24 февраля 1945 года в польском городе Вембрандава.

Младший сын Юсуф Холматов был командиром танка. Он был тяжело ранен во время битвы за прорыв блокады Ленинграда и умер в больнице. Юсуф похоронен на Пискаревском кладбище.