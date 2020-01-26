Узбекистанцев, получающих заработную плату более 5 млн. сумов, стало больше

По данным Министерства финансов, в Узбекистане повысилось число работников, получающих высокую заработную плату — от 5,5 млн. сумов. Как передает UzReport, к началу текущего года число наемных работников с высокой заработной платой составляет более 175,4 тыс. человек или 4,3%. В январе минувшего года эти показатели составляли 87,3 тыс. человек или 2,4%.

До 20% увеличилось количество людей, зарабатывающих ежемесячно от 2 млн. до 4 млн. сумов. Их число превысило 806,5 тыс. человек (на начало года 16,8% и 613,5 тыс. человек).

Количество лиц, зарабатывающих в месяц от 1 млн. до 2 млн. сумов, составляет 27,7% (более 1,1 млн. человек). На начало 2019 года эти показатели составляли соответственно 27,5% и 1 млн. человек.

Самой многочисленной по-прежнему остается категория работников с месячным доходом до 1 млн. сумов — в нее входит 43,6% работников (более 1,7 млн. человек). Но, согласно данным министерства, с начала минувшего года эти показатели уменьшились. Так, в январе 2019 года лица, получающие до 1 млн. составляли 50,7% (1,8 млн. человек).

Согласно данным госкомстата за январь-октябрь 2019 года, среди регионов самая высокая заработная плата наблюдается в Ташкенте (3,2 млн.). В столице зарплата на 44% больше, чем средняя по стране. Следом идет Навоийская область — 2,8 млн. Замыкает тройку лидеров по высоким доходам граждан Ташкентская область — почти 2,4 млн. сумов.