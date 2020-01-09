Узбекистан выразил озабоченность событиями на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало заявление, в котором выражается озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом сообщает

«В Узбекистане с особой озабоченностью воспринимают происходящие события на Ближнем Востоке, непосредственно примыкающем к Центральной Азии», — говорится в заявлении.

«Дальнейшее обострение военно-политической обстановки может привести к многочисленным человеческим жертвам и масштабной гуманитарной катастрофе, разрушит жизненно важные экономические связи и коммуникации, нанесет непоправимый ущерб региональной и глобальной безопасности», — отмечается в заявлении.

«Узбекская сторона выступает за проявление максимальной сдержанности и призывает вовлеченные в противостояние стороны к принятию политико-дипломатических мер для снижения напряженности и нормализации ситуации в регионе», — подчеркнули в МИДе.

В заявлении не упоминаются Иран и США, отношения которых обострились после гибели в ходе спецоперации США иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.