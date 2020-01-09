Назначена дата выборов членов Сената Олий Мажлиса

На заседании принято решение о проведении совместных заседаний Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных, районных и городских представительных органов власти по выборам членов Сената Олий Мажлиса 16-17 января 2020 года. В соответствии с данным решением был утвержден план- график относительно сроков, местах проведения совместных заседаний и участвующих в них ответственных сотрудников Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс- служба ЦИК.

Для информации: Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата) территориальная представительная палата. Члены Сената (сенаторы) избираются в равной пропорции, по шесть человек от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкент в ходе совместных заседаний Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан областных районных и городских Кенгашей народных депутатов среди народных избранников путем тайного голосования.

Шестнадцать сенаторов назначаются Президентом Республики Узбекистан среди авторитетных граждан, имеющих большой практический опыт и особо проявивших себя в науке, искусстве, литературе, сфере производства, а также в других направлениях жизнедеятельности государства и общества.

В основе работы Сената - пленарные заседания и деятельность сенаторов, собирающихся на заседания комитетов.

Срок полномочий Сената - пять лет. По истечении срока полномочий, он продолжает свою деятельность до начала работы Сената нового созыва.

Членом Сената может стать гражданин Узбекистана, достигший возраста в 25 лет на день проведения выборов и постоянно проживающий на территории Республики Узбекистан в течение последних пяти лет. Одно лицо одновременно не может быть членом Сената и депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса.

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