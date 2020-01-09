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  • 9 январь 2020 13:22
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МИД: граждан Узбекистана на борту разбившегося в Иране самолета не было

МИД: граждан Узбекистана на борту разбившегося в Иране самолета не былоВ списке жертв авиакатастрофы самолета Boeing-737 в Иране граждане Узбекистана не числятся. Об этом сообщил МИД Узбекистана со ссылкой на посольство страны в Тегеране.

 

"8 января посольство нашей страны в г.Тегеране сообщило, что по предварительным данным в списке жертв произошедшей в этот день в Иране авиакатастрофы самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» граждане Узбекистана не числятся", - говорится в сообщении.

 

Напомним, украинский "Боинг 737" потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни.

 

Причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя.

 

Президент Шавкат Мирзиёев направил телеграммы с соболезнованиями главам Украины и Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения украинского пассажирского самолета.

 

Всего на борту самолета находилось 176 человек. В живых не остался никто. Среди жертв - граждане семи стран: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца.

 

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