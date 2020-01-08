Представлен новый счётчик воды, который будет передавать информацию о потреблении в единую базу

Представлен новый счётчик воды зарубежного производства. Его отличие от нынешних образцов – возможность передавать информацию о потреблении в единую базу, сообщает Podrobno.uz

Новый тип счётчика был продемонстрирован журналистам на сессии Международного пресс-клуба, посвящённой реформам жилищно-коммунального хозяйства в Узбекистане.

Особенность этого счётчика – возможность напрямую передавать информацию об объёме потребления воды в единую базу. После его внедрения сотрудникам Бюро принудительного исполнения не придется беспокоить жителей, проверяя показания. Кроме того, "умный" счётчик позволит исключить из процесса человеческий фактор.