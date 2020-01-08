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  • 8 январь 2020 0:54
  • 18

Мать задержана при попытке продать ребенка за $400

Мать задержана при попытке продать ребенка за $400При попытке продать своего трехмесячного ребенка за 400 долларов задержана 3 января жительница Ахангаранского района Ташкентской области Г. И., сообщило Главное управление борьбы с терроризмом и экстремизмом Министерства внутренних дел.

 

Оперативное мероприятие по задержанию провели сотрудники Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД на железнодорожной станции «Ахангаран». В роли покупателя выступил сотрудник правоохранительных органов.

 

В настоящее время младенец находится в городской детской больнице Ахангарана.

 

Против Г. И. возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 135 (торговля людьми в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет) Уголовного кодекса. Ведется расследование.

 

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