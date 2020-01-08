Мать задержана при попытке продать ребенка за $400

При попытке продать своего трехмесячного ребенка за 400 долларов задержана 3 января жительница Ахангаранского района Ташкентской области Г. И., сообщило Главное управление борьбы с терроризмом и экстремизмом Министерства внутренних дел.

Оперативное мероприятие по задержанию провели сотрудники Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД на железнодорожной станции «Ахангаран». В роли покупателя выступил сотрудник правоохранительных органов.

В настоящее время младенец находится в городской детской больнице Ахангарана.

Против Г. И. возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 135 (торговля людьми в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет) Уголовного кодекса. Ведется расследование.

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