Президент поручил усилить охрану труда в сфере строительства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг резкой критики проблемы и недостатки в сфере строительства на совещании 7 января, сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно озвученным данным, в стране насчитывается около 22 тысяч строительно-подрядных организаций, при этом большинство из них не ведут отчетность о численности и профессиональной квалификации работников. То, что все строительные работы в регионах переданы в ведение служб единого заказчика, оказывает негативное влияние на сроки и качество работ.

Тогда как в международной практике контролируются безопасность, качество и конечный результат строительства, в Узбекистане все силы и ресурсы направляются на контроль процесса сооружения, а качеству уделяется второстепенное внимание, подчеркнул президент.

Он поручил сформировать здоровую конкуренцию между проектными институтами, разработать конкретные критерии проведения тендеров на основе зарубежного опыта и внедрить в порядке эксперимента соответствующую электронную систему в Ташкенте.

Кроме того, будут усовершенствованы нормы и правила градостроительства и деятельность организаций службы единого заказчика.

Президент указал на низкий уровень применения информационных технологий в этой сфере. Разработка проектов, экспертиза, выдача разрешений, контроль за строительно-подрядными работами все еще выполняются на бумаге. Отсутствует геоинформационная система, позволяющая инвесторам и предпринимателям выбирать площадки под строительство. Он поручил провести цифровизацию сферы в текущем году.

Шавкат Мирзиёев отдельно отметил, что из-за несоблюдения требований техники безопасности, отсутствия риск-анализа и контроля происходят несчастные случаи. Министерствам и ведомствам указано кардинально реорганизовать государственный контроль в сфере строительства и усилить охрану труда.